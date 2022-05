Demonstranter på Stortinget FJERNET: I alt fire demonstranter fra Extinction Rebellion Ung limte seg fast til rekkverket på galleriet i stortingssalen. Én etter én ble de løsnet, visitert og fjernet av politiet. (Heiko Junge/NTB)

Først litt etter klokken 11 onsdag bar politiet ut den siste av fire demonstranter. Da hadde stortingsmøtet vært avbrutt i en time, fordi politi måtte bruke lang tid å få løsnet de fastlimte aktivistene fra rekkverket på galleriet.

– Dere er medvirkende til et globalt holocaust. Fremtidige generasjoner frarøves sine liv, ropte en av demonstrantene fra galleriet i det representantene hastet ut.

– Vi må venne oss til stadig flere og sterkere uttrykk for den frustrasjonen folk føler over Norges helt uansvarlige olje- og klimapolitikk, sier Hansson.

Han tar avstand fra aksjoner inne i stortingssalen.

Politiet i aksjon i Stortinget. Det er en svært sjelden hendelse.

Det er svært sjelden at stortingsmøter blir avbrutt etter rop eller aksjoner på galleriet. Og det er svært uvanlig at en stor gruppe politifolk må ta affære inne stortingsbygningen.

Men like etter klokken 10.00 avbrøt plutselig fire aksjonister spørrerunden mellom samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard og SV-representant Mona Fagerås.

– Kjære Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet. Vi har en beskjed til dere. Vi har en beskjed til dere! FNs seneste klimarapport konstaterer at vi har to til tre år på oss til å snu skuta og gi oss en sjanse til å nå klimamålene.

Stortingspresident Masud Gharahkhani klubbet flere ganger og anmodet om ro i salen. Da aktivistene fortsatte å framføre sitt budskap, forlot stortingsrepresentantene salen.

«Historien vil huske dere som tyranner»

Demonstrantene talte for «døve ører». Ingen politikere, bare en gruppe pressefolk overvar opptrinnet. Aksjonistene dynket på med harde ord om norsk klimapolitikk.

– Hvis ikke dere snur nå, vil historien huske dere som tyranner. Tyranner som lot kapitalismens kyniske diktatur få «rævkjøre» fremtiden, lød det fra galleriet.

– Dere har stjålet fra oss. Deres skamfulle klimapolitikk ruinerer vår fremtid, lød det videre.

Utbruddene ble avløst av sang - og nye appeller. Demonstrantene satte seg til slutt ned. Vaktmannskaper fra Stortinget fikk da overraskelsen: De fire hadde limt seg fast med lynlim.

Her blir den siste aktivisten båret ut av politiet:

Aktivist blir bært ut av stortingssalen Her blir den siste av i alt fire aktivister fra Extinction Rebellion Ung som limte seg fast på galleriet i stortingssalen, bært ut av politiet.

Limte seg fast - aksjonistene fikk munnbind av politiet

Derfor ble politiet tilkalt. Fra pressebenken ble Vårt Land og journalister fra andre aviser vitne til en tildels stri jobb for tjenestemennene. Politiet måtte bruke aceton for å løse opp limet.

I perioder var åtte politifolk i arbeid. Demonstrantene selv var tidvis lattermilde. Smilende demonstranter fikk alle påført munnbind av lovens voktere, for å hindre skadelige gasser fra aceton.

Aksjonistene nektet å forlate galleribenken frivillig. Derfor måtte de bæres ut av uniformerte betjenter.

Gharahkhani : – Det er ikke verdig å lime seg fast i Stortinget

For et stort antall folkevalgte ble ventetiden lang. Da stortingspresident Masud Gharahkhani igjen kunne sette møtet timen senere, var han tydelig i sine korte ord til representantene:

– Det er ikke verdig å lime seg fast i Stortinget og avbryte et møte, slik det ble gjort i dag, sa stortingspresidenten.

Han minnet om at Stortinget er «demokratiets hjerte» og at det hver dag pågår demonstrasjoner utenfor Stortinget: på Eidsvolls plass.

– Vi bor i et land med et åpent hus, der innbyggere kan komme og møte folkevalgte og høre på debattene, bemerket Gharahkhani.

Demonstranter på Stortinget DEMONSTRASJON: Aktivister tilknyttet Extinction Rebellion ble først møtt av Stortingets vakter. (Heiko Junge/NTB)

MDG-Hansson: «Disse aksjonistene har skjønt det»

Men miljøveteranen og MDG-profilen Rasmus Hansson sier i en samtale med Vårt Land at han langt på vei skjønner aktivistenes opptreden. Han spår flere slike aksjoner.

Aksjonistene slo til omtrent samtidig med at Verdens meteorologiorganisasjon WMOs la frem sin årlige rapport om verdens klimatilstand.

– Den viser at aldri får har havet steget fortere – og vært varmere. Det virker ikke som om stortingsflertallet har skjønt hva klimaendringene fører til, sier Hansson og poengterer:

– Disse aksjonistene har skjønt det. Jeg tar avstand fra aksjoner inne i stortingssalen, men vi må jo også skjønne hva dette er uttrykk for, sier Hansson.

Se video av opptrinnet her:

Her avbryter klimaaktivister i stortingssalen Stortingsrepresentantene ble evakuert etter at klimaaktivister avbrøt sesjonen onsdag formiddag.

Høyre: «Som klovner i stortingssalen»

Men reaksjoner fra andre profiler er sterke, overfor NTB. Høyres Peter Frølich har «null sympati» og stempler avbrytelsen som «udemokratisk».

– Extinction Rebellion vil erstatte våre politiske organer med små råd. De ødelegger for klimasaken, for klimaet kan kun reddes med det demokratiet vi har. De får stille til valg i stedet for opptre som klovner i stortingssalen.

Aps parlamentariske leder, Rigmor Aasrud, tar klar avstand fra aksjonen:

– Men det å sabotere et stortingsmøte på denne måten, synes jeg ikke noe særlig om. Jeg tror ikke det å lime seg fast i stortingssalen er en veldig hensiktsmessig aksjonsform, uansett budskapet som ligger bak aksjonen, sier Aasrud.

– Dyr og planter kan ikke stemme

Det var aktivister tilknyttet Extinction Rebellion Ung som aksjonerte, opplyser gruppen i en pressemelding. De oppgir at de avbrøt spørretimen med appeller for å ytre redsel for klimakrisen og skuffelse over at politikerne svikter dem og for å kreve at politikerne lytter.

– Vi er unge og mange av oss kan ikke stemme. Dyr og planter kan ikke stemme. Milliarder av mennesker i det globale sør kan ikke stemme i Norge. Og dere dreper dem med deres handlinger, sier Susanne Rude Lone i pressemeldingen.

Aksjonistene holdt også markering på utsiden av Stortinget.

AKSJON: Aktivister tilknyttet Extinction Rebellion aksjonerer på innsiden av Stortinget i dag. Demonstranter skapte støy og leven og ble ført bort under Stortingets spørretime onsdag. Stortingets vakter tar seg av demonstrantene. (Heiko Junge/NTB)





Samme dag som rapport

Rapporten om fra Verdens meteorologiske organisasjon omhandler tilstanden til det globale klimaet.

– Verdens energisystem er ødelagt og bringer oss stadig nærmere klimakatastrofe, advarte FNs generalsekretær António Guterres under framleggingen.

UN Renewable Energy ADVARTE: FNs generalsekretær António Guterres kom med advarsler under framleggingen av en ny klimarapport onsdag. (Theresa Wey /AP / NTB)

I den nye rapporten konstateres det at mengden klimagasser i atmosfæren fortsette å stige. Det samme gjør havnivået og temperaturen i havet.

– Vi må få slutt på forurensingen fra fossil energi og øke tempoet i overgangen til fornybar energi, før vi setter vårt eneste hjem i brann, sa Guterres.

Samtidig blir havvannet surere, siden stadig mer CO2 blir tatt opp i sjøen. Dette gjør forholdene vanskeligere for en lang rekke dyrearter med skall som inneholder kalk.

– Klimaet endrer seg foran øynene våre, sier WMO-sjef Petteri Taalas.

Han sier havnivået og havtemperaturen vil fortsette å stige i flere hundre år så sant det ikke utvikles teknologi som kan suge klimagasser ut av atmosfæren.

