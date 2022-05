Zelenskyj vil arrangere Eurovision i Mariupol

Kalush Orchestra vant årets Eurovision Song Contest etter å ha vunnet folkestemmene med god margin og satt ny stemmerekord.

– Tusen takk til alle som har stemt og tusen takk for all støtte. Denne seieren er for alle ukrainere, sa rapper og frontfigur Oleh Psiuk da seieren var et faktum.

Ukraina satte samtidig ny stemmerekord med hele 439 poeng fra folkestemmene. Med poengene fra fagjuryen – 192 i alt – vant Ukraina med 631 poeng.

Ukraina fikk også flest folkestemmer i Norge.

Zelenskyj gratulerer

– Vårt mot imponerer verden, musikken vår erobrer Europa. Neste år skal Ukraina være vertskap for Eurovision, skriver den ukrainske president på Telegram.

Han viser til at det er tredje gang landet vinner sangkonkurransen, og at det nok ikke blir den siste.

I Eurovision-finalen kom Kalush Orchestra kom med en bønn om hjelp til hjemlandet.

– Vær så snill, hjelp Ukraina og Mariupol. Det eneste jeg ber dere om, er å hjelpe Ukraina og Mariupol, sa frontfigur Psiuk etter framføringen.

Denne bønne svarte Zelenskyj på:

– Vi skal gjøre vårt beste for å en dag å være vertskap for deltakerne og gjestene til Eurovision i ukrainske Mariupol. Fritt, fredfullt og gjenreist.

Russiske styrker og prorussiske separatister har kontroll over havnebyen Mariupol, som har blitt utsatt for kraftige bombeangrep i ukevis.

Uklart om landet kan arrangere

Det er uklart om Ukraina vil være i stand til å avholde neste års finale. Kulturminister Oleksandr Tkatsjenko sier han allerede har begynt å tenke på mulige steder Eurovision kan arrangeres i 2023, melder nyhetsbyrået DPA.

For tiden kan ikke Ukraina være vertskap for noen som helst kultur- eller sportsarrangement på grunn av krigslovene som er innført.

Det betyr at ingen større arrangement er lov, og det er portforbud om natten. En slutt på krigen er heller ikke i sikte.

EBU: – Spesielle utfordringer

Martin Österdahl, toppsjefen for Eurovision Song Contest, gratulerer Ukraina med seieren og en fantastisk opptreden. Nå starter planleggingen for 2023 med vinner-kringkaster UA: PBC, opplyser han.

– Det er helt klart noen spesielle utfordringer i det å være vertskap for neste års konkurranse, sier han ifølge Den europeiske kringkastingsunionen (EBU).

– Men som alle andre år gleder vi oss til å diskutere alle krav og plikter som følger med å arrangere konkurransen med UA: PBC og alle andre involverte for å sørge for at vi har et passende opplegg for den 67. utgaven av Eurovision Song Contest, fortsetter Österdahl.