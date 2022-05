Stoltenberg tror ikke Tyrkia vil stille seg i veien for Finland og Sverige

Uttalelsene fra den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har vekket oppsikt. Men Stoltenberg mener saken vil la seg løse, selv om Erdogan gikk tydelig ut og kalte det «en feil» å åpne alliansen for Sverige og Finland.

– Tyrkia har gjort det klart at deres mål ikke er å blokkere medlemskap. Derfor tror jeg vi vil adressere deres bekymring på en måte som ikke forsinker prosessen, sa Stoltenberg på en pressekonferanse søndag.

Fremhevet rask prosess

Han omtalte Tyrkia som en viktig alliert. I Nato har man sterk tradisjon for å sette seg ned å snakke om bekymringer som et medlemsland tar opp, understreket han, og rakte ut en utstrakt hånd til Erdogan.

– Jeg er trygg på at vi vil finne fram til en enighet om hvordan vi kan gå videre med medlemskapssøknaden, sa han.

Målet er å få en rask prosess overfor de to landene. Den finske regjeringen kunngjorde søndag at de ønsker å søke, og en avklaring er ventet fra Sverige om kort tid.

Søknaden må godkjennes av alle Natos 30 medlemsland. Dermed er det uunngåelig at det vil ta noe tid, erkjente Stoltenberg.

– Men planen er at vi får gjennomført det raskere enn vi har sett får, sa han, og viste til at flere land har lovet en hurtigbehandling i sine hjemlige nasjonalforsamlinger.

Bekymret for mellomperioden

En sentral bekymring for Finland og Sverige er at de vil være ekstra utsatt i ventetiden, altså perioden fra søknaden er sendt til de opptas som fullverdige Nato-medlemmer. Stoltenberg sa at det blir nye samtaler mellom Nato og de to regjeringene om denne mellomperioden.

– Nato øker også sitt nærvær i regionen, i det baltiske området. Selvfølgelig i nær konsultasjon med Finland og Sverige, sa han.