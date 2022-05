G7-landene forsøker å få ukrainsk korn til havner i Baltikum

Noe korn har allerede blitt eksportert gjennom rumenske havner, men ulik sporvidde på jernbanene i Ukraina og Romania skaper problemer. Nå vurderer man muligheten for å frakte kornet til baltiske havner, som bruker samme sporvidde som Ukraina.

Ordinært ville 5 til 6 millioner tonn med korn blitt eksportert sjøveien fra Ukraina hver måned. Russland blokkerer imidlertid ukrainske havner. Det er anslått at det er 25 millioner tonn korn på lager i Ukraina som man ikke får fraktet ut av landet.

– Om man bytter til å levere korn via jernbane, er det klart at man har mye mindre kapasitet. Men hvert tonn vi kan få ut til verden, kan hjelpe litt for å få sultkrisen under kontroll, sier Baerbock.