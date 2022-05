USA: Russland har tvangsdeportert tusenvis av ukrainere

Det sier Michael Carpenter, amerikanernes ambassadør til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Uttalelsen støtter opp om påstander fra ukrainsk hold, som anslår at nesten 1,2 millioner ukrainere har blitt deportert til Russland eller russisk-kontrollerte områder. Carpenter hevder at ukrainerne blir tatt til såkalte «filtreringsleirer», der vitner angivelig forteller om «brutale avhør».

– Beretninger om denne brutaliteten og tvangsflyttingen kommer akkurat nå, mens vi snakker, og disse handlingene er ensbetydende med krigsforbrytelser. USA anslår at russiske styrker har omplassert minst flere tusen ukrainere for behandling i disse «filtreringsleirene», og evakuert minst titusenvis flere til Russland eller russisk-kontrollert territorium, iblant uten å fortelle om hvor de skal, sa han.

Det er ifølge Carpenter snakk om flere tusen bare fra Mariupol, havnebyen russiske styrker har beleiret og rettet jevnlige bombeangrep mot siden like etter krigen brøt ut.

Ifølge ham er folk særlig redd for å bli tatt til Donetsk, der prorussiske styrker har kontrollen. Om en person blir anklaget for å være en «ukrainsk nazist», blir de tatt til Donetsk for «ytterligere etterforskning eller for å bli drept», siterte Carpenter et vitne på.

Støtte fra Pentagon

USAs forsvarsdepartement sa mandag at det hadde observert tegn til at ukrainere blir tvangsdeportert til Russland, men det oppga ingen tall. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa tidlig i april at tusenvis av hans landsmenn var sent til russisk territorium.

Men siden har tallet skutt i været til 1,2 millioner, minst 200.000 av dem barn, ifølge Ukrainas ombudskvinne Ljudmyla Denisova.

Russland har avvist å ha brutt internasjonale konvensjoner i forbindelse med invasjonen.

[ Ukraina stiller russisk soldat for retten ]