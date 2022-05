Rapporten skal peke på en rekke fordeler ved Nato-medlemskap. Samtidig advarer den om reaksjoner fra Russland, ifølge et utkast som nyhetsbyrået TT har fått tilgang på.

Det er ventet at partiene i Riksdagen legger fram den endelige analysen klokken 11.

I utkastet står det også at et medlemskap vil heve terskelen for militære konflikter og dermed forebygge konflikt i Nord-Europa.

Den gir ikke en entydig anbefaling om Sverige bør søke medlemskap eller ikke, ifølge TT. Tidligere har også Expressens kilder sagt dette.

Inntil nå har Sverige, i likhet med Finland, offisielt vært nøytralt. Men i begge landene skjøt Nato-debatten fart da Russland invaderte Ukraina.

Finlands president og statsminister sa torsdag at landet bør bli med i Nato.