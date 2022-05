Pakistan rammet av en brennende hetebølge

Pakistan har helt siden slutten av april vært preget av høye temperaturer som Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) har advart om er i samsvar med klimaendringer.

Torsdag gikk temperaturen i Jacobabad i den sørlige Sindh-provinsen i landet opp til 49,5 grader og ifølge landets eget meteorologiske institutt ville heten bli liggende på dette nivået i alle fall ut uken.

Over hele landet er det varslet temperaturer fra 6 til 9 grader celsius over hva er normalt for årstiden. I tre av landets største byer, Karachi, Lahore og Peshawar lå gradestokken rundt 40 grader fredag ettermiddag.

Ifølge talsmann Adnan Hassan hos vannmyndighetene i Punjab-provinsen, har vannstanden i Pakistans viktigste elv, Indus, sunket med 65 prosent på grunn av lite regn og snø. Nå frykter flere det kan bli matmangel.

(©NTB)