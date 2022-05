Norge og 14 andre land krever byggestans i israelske bosetninger

I en felles uttalelse advares Israel om at utbyggingen vil stå i veien for varig fred med palestinerne. Torsdag ble det kjent at Israel har godkjent bygging av 4.400 nye boliger i bosetningene.

– De nye husene vil utgjøre en ytterlig hindring for tostatsløsningen, heter det i uttalelsen, som er undertegnet av de 15 landenes utenriksdepartement.

I tillegg til Norge er uttalelsen undertegnet av Frankrike, Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Spania og Sverige.

– Israels bosetninger er et klart brudd på folkeretten og står i veien for en rettferdig, varig og omfattende fred mellom Israel og Palestina, heter det videre.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sa torsdag at utbyggingen vil undergrave fred og stabilitet.

– Fortsatt vekst i bosetningene svekker muligheten for å etablere en sammenhengende, uavhengig og suveren palestinsk stat, sa hun til NTB.

