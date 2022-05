Norge har kastet 137.000 vaksinedoser

Så mange som 16 millioner mennesker kan ha dødd som følge av koronapandemien i 2020 og 2021, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Anslaget er tre ganger så høyt som de offisielle tallene.

På det afrikanske kontinentet blir det registrert en million nye koronasmittede hver 102. dag, skriver Reuters.

Knappe 20 prosent av innbyggerne i de 54 landene er vaksinert med en dose. Kun 16 prosent har fått andre dose, melder Den afrikanske union (AU).

Forverret situasjon

Likevel kasserer Norge nå vaksiner. Folkehelseinstituttet (FHI) har destruert noe over 137.000 doser koronavaksine fra sentrale lager. Det er snakk om Pfizer-vaksiner, ifølge Aftenposten, som var først med saken.

FHI opplyser at mer vil bli kassert om ikke den globale etterspørselen ikke endrer seg.

– Vi kan ikke tallfeste fremtidige kassaksjoner. Det er avhengig av hvor mange doser man vil lykkes med å donere fremover. Dette er usikkert på grunn av den lave etterspørselen, men dette kan endre seg ved en eventuell forverring i den globale smittesituasjonen. Og det er viktig å merke seg at den lave etterspørselen ser vi på tross av at mange land fremdeles har en lav vaksinedekning, sier Geir Bukholm til Vårt Land. Han er assisterende direktør i FHI og leder koronavaksinasjonsprogrammet.

Å bygge opp så store lager at man risikerte å brenne inne med vaksiner, var en strategi myndighetene valgte, forteller FHI: «Det har derfor allerede fra starten vært planlagt slik at vi skal ha tilstrekkelig med vaksiner tilgjengelige i markedet, og har akseptert risiko for et overskudd av doser.»

Ikke etterspørsel

Norge er ikke alene om å være i denne paradoksale situasjonen:

Befolkningen er vaksinert.

Det er store nasjonale lager fordi mye vaksine ble kjøpt inn, og nå nærmer utløpsdaten seg.

Selv om mange utviklingsland mangler vaksine, er det ikke etterspørsel etter vaksinen land i Europa har på lager.

I Danmark blir hele 1,1 millioner koronavaksiner kassert kommende uker, opplyser Statens Serum Institut.

Akkurat som i Norge er pandemien under kontroll i Danmark, og fordi de ikke er etterspurt i utviklingsland, blir de nå kastet på grunn av redusert holdbarhet.

I Nederland har helsemyndighetene 800.000 doser av en vaksine som har best-før-dato i august.

Det er viktig å merke seg at den lave etterspørselen ser vi på tross av at mange land fremdeles har en lav vaksinedekning — Geir Bukholm, assisterende direktør i FHI

Har donert doser

Om situasjonen i Norge, sier Bukholm:

– Antallet fremtidige kassaksjoner er også avhengig av hvor mange vaksinedoser vi kommer til å bruke i Norge fremover. Det vil også avhenge av smittesituasjonen og hvordan virusvarianter utvikler seg.

Selv om Norge brenner inne med vaksine, noe som var en valgt strategi, er 7,4 millioner doser donert til vel 25 land via vaksinesamarbeidet COVAX.

Statens Serum Institut forteller at det er overskudd på vaksiner i de fleste land i Europa. Som Norge har Danmark donert større mengder vaksiner: Ni millioner doser via Covax.

