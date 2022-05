Israels militære: Finner ikke ut hvem som skjøt Al Jazeera-journalist

I en uttalelse fredag viser militæret til sine innledende undersøkelser av saken.

– Konklusjonen i den foreløpige rapporten er at det ikke er mulig å finne ut av hvem som avfyrte skuddet som traff og drepte reporteren, heter det i uttalelsen.

Akleh ble skutt i hodet og drept under et israelsk raid mot en palestinsk flyktningleir i Jenin onsdag. Andre journalister som var til stede, inkludert en som ble såret, sier de israelske soldatene åpnet ild mot dem, til tross for at de bar vester og hjelmer merket med «PRESS».

Israels statsminister Naftali Bennett hevdet at Akleh «trolig» ble drept av en palestiner, men forsvarsminister Benny Gantz medga at israelske soldater kunne ha avfyrt det dødelige skuddet.

Akleh hadde jobbet for Al Jazeera i de okkuperte palestinske områdene siden 1997 og nøt stor anerkjennelse som journalist. Drapet har vekket sterke reaksjoner både i Palestina og internasjonalt.

Shireen Abu Akleh, som også hadde amerikansk statsborgerskap, kom fra en kristen palestinsk familie. Fredag gravlegges hun i Øst-Jerusalem, der hun ble født.

