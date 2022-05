Ukraina stiller russisk soldat for retten

TAR GREP: Ukraina har anklaget Russland for en lang rekke krigsforbrytelser siden invasjonen av landet begynte i februar. Riksadvokat Iryna Venediktova (i midten) kunngjorde onsdag at landet vil stille en russisk soldat for retten for angivelige krigsforbrytelser, den første slike saken siden krigen brøt ut. Foto: Efrem Lukatskij / AP / NTB (Efrem Lukatsky/AP)