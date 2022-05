Trener mistet jobben etter bønn – nå skal saken opp i høyesterett

Joe Kennedy jobbet lenge som trener for det amerikanske fotballaget til Bremerton High School i Bremerton utenfor Seattle.

Før og etter hver kamp pleide han å sette seg ned på midten av banen for å be. Etter hvert begynte spillere, både fra eget lag og motstanderlaget, å bli med på bønnene.

Kennedy starta så med å holde motivasjonstaler over høyttaler med religiøse referanser. Da skoledistriktet fikk vite om dette, ba de Kennedy stoppe.

Skoledistriktet er representert av American United, som er en juridisk organisasjon som jobber for å holde stat og religion adskilt. Til Seattle Times sier visepresident i American United, Richard Katskee, at han mener skoledistriktet gjorde rett i å be ham stoppe.

– Elever følte seg tvunget til å bli med på de offentlige bønnene. Ingen elev skal føle seg tvunget til å be for å spille, sier Katskee.

Strenge religionsfrihetslover

I USA er det strenge religionsfrihetslover. Det er strengt forbudt som skoleansatt å drive med religiøs aktivitet som kan få elever til å føle at de må delta.

Kennedy stoppet med talene og bønnen i garderoben da skoledistriktet sa fra. Han fortsatte imidlertid å be på banen før og etter kampene. Dette førte til at skolen ikke utvidet kontrakten hans, som bare varte én sesong om gangen.

Da Kennedy var ferdig i jobben i 2015, saksøkte han skolen. Saken har nå endt opp i høyesterettsdomstolen, og det er flere som nå venter spent på dommen. Den kan sette presedens for lignende saker i fremtiden.

Kennedy blir representert gjennom First Liberty Institute i retten. De er en ideell, kristenkonservativ juridisk organisasjon som jobber med å bistå personer som Kennedy i saker der de mener det brytes med religionsfrihetslover eller ytringsfrihetslover.

Til Seattle Times forteller Jeremy Dys som jobber i First Liberty Institute at han tror dommerne i høyesterett må forstå og se nyansene i saken.

– Skoledistriktet har tvunget en trener til å ta et valg ingen amerikaner skal måtte ta: Å velge mellom en jobb de elsker og religionen deres.

Konservativ høyesterett

Lignende saker om religionsutøvelse på skoler i USA har ofte endt med at skolen har vunnet fram. Det er likevel knyttet mye spenning rundt saken nå, da det er konservativt flertall i høyesterett.

Etter at Donald Trump i sin presidentperiode fikk valgt inn tre dommere , er det konservative flertall på seks mot tre. At saken også omhandler en trener, og ikke direkte undervisning, gjør saken noe mer ulik tidligere saker. Det kan gjøre det lettere for en dom å gå imot tidligere avgjørelser.

Det er ventet at en dom vil komme mot midten av juni.

