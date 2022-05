NRK: Regjeringen vil fjerne momsfritak for elbiler

Som erstatning for dagens fritak for dagens merverdiavgift vil regjeringen innføre en tilskuddsordning som skal speile et fritak for kjøpsbeløp opp til 500.000 kroner, heter det i budsjettet, ifølge NRK. Dette vil gjøre at normale elbiler ikke vil endre pris, mens dyre elbiler kan få en prisøkning som følge av en normalisering av avgiftsleggingen, skriver

– Regjeringens forslag til moms på elbil er håpløst, uforutsigbart og ubrukelig. Dette spenner bein under Norges mest vellykkede klimatiltak, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu til NTB.

I Naf kaller kommunikasjonssjef Camilla Ryste forslaget et løftebrudd fra regjeringen. Hun viser til at regjeringspartiene tidligere har sagt at det er biler over 600.000 kroner som vil ilegges moms.

– Vi mener dette er å snu ryggen til folk på et tidspunkt der elbil er i ferd med å bli familiebil for vanlige folk, ikke bare entusiastene. Resultatet blir et valg mellom økt kostnad på ny, klimavennlig bil, eller å sitte med en bensin- eller dieselbil med de høye utgiftene dette medfører, sier Ryste.

I Elbilforeningen peker Christina Bu på at forslaget med å innføre full moms, men i kombinasjon med en subsidieordning, virker tungvint og utrygg.

– Momsfritak har vært forståelig og forutsigbart, og bidratt til at nybilkjøperne har valgt elbil framfor en forurensende bil. Elbilforeningen har vært klar på at man fra 2023 gradvis og forsiktig kan starte innfasing av moms. Regjeringen skroter i stedet oppskriften på den norske elbilsuksessen for å innføre en komplisert subsidieordning, sier Bu videre.