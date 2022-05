FN vil etterforske krigsforbrytelser i Ukraina

33 av rådets medlemmer stemte torsdag for å innlede en slik etterforskning, mens Kina og Eritrea stemte imot. Tolv andre medlemsland avsto fra å stemme.

Ifølge vedtaket skal etterforskningen ta for seg anklager om krigsforbrytelser begått av russiske soldater i regionene Kyiv, Tsjernihiv, Kharkiv og Sumy i slutten av februar og mars, «med sikte på å stille de skyldige til ansvar».

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, har tidligere slått fast at det trolig er begått krigsforbrytelser i Ukraina.

– Folkeretten er ikke bare blitt ignorert, men tilsynelatende satt helt til side, sa Bachelet i forrige måned.

FNs menneskerettsråd ba torsdag også Russland om straks å gi hjelpearbeidere adgang til mennesker som er flyttet fra Ukraina til Russland, angivelig mot sin vilje.

Ukrainas ombudskvinne Ljudmyla Denisova hevdet nylig at 1,2 millioner ukrainere er tvangssendt til leirer i Russland, blant dem minst 200.000 barn.

Ifølge henne er to leirer i Rostov-regionen tømt for straffedømte for å gi plass til ukrainske krigsfanger.