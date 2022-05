Skader på nesten hele Great Barrier Reef

Verdens største korallrev ble igjen rammet av såkalt massebleking for noen måneder siden. Årsaken var en ny undersjøisk hetebølge.

En fersk undersøkelse av revet er nå offentliggjort av Great Barrier Reef Marine Authority, som har ansvaret for å ivareta korallrevet.

719 enkeltstående korallrev langs hele det enorme Great Barrier Reef er blitt sjekket. Av disse var 91 prosent rammet av korallbleking.

– Klimaendringene eskalerer, og revet merker allerede konsekvensene av det, står det i rapporten fra korallrev-myndigheten.

Når koraller blekes og mister farge, er det et tegn på at de er skadd og utsatt for store belastninger. I verste fall kan koralldyrene dø.

