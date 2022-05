Putin: Russiske styrker forsvarer fedrelandet i Ukraina

I talen sammenligner han styrkene i Ukraina med dem som kjempet for Sovjetunionen mot Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

Seiersdagen er det russiske navnet på dagen der seieren over Nazi-Tyskland feires.

I vestlige medier har det vært spekulert på om Putin ville bruke dagen til å varsle opptrapping i Ukraina eller en annen type kursendring i konflikten. Men noen slike nyheter kom ikke i talen.

I stedet gjentok den russiske presidenten sine påstander om at USA, Vesten og Nato har skylden for konflikten. Han hevdet at Russland sto overfor en uakseptable trussel i Ukraina og at «spesialoperasjonen» der var nødvendig for å avverge trusselen.

Talen ble holdt i forbindelse med en stor militærparade under markeringen av seiersdagen.