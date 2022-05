EU er forplikta til å importere russisk gass fram til 2030

SANKSJONER: EUs muligheter til å straffe Russland ytterligere blir stadig færre, etter at EU-kommisjonen i forrige uke la fram forslag til unionens sjette sanksjonspakke. Nå er det venta at gassimporten står for tur, men ifølge internasjonale lover er europeiske selskaper forplikta til å betale for mer enn halvparten av dagens gassimport fram til 2030.