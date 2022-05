NRK: Utenriksminister Anniken Huitfeldt og stortingspresident Masud Gharahkhani er i Kyiv

Utenriksministeren og stortingspresidenten er de første fra det offisielle Norge som besøker Kyiv siden krigen startet i februar. NRK meldte først om besøket søndag.

Besøket skjer på en symboltung dag i Europa og Ukraina, frigjøringsdagen etter andre verdenskrig. I Ukraina ble frigjøringsdagen tidligere feiret 9. mai, som er den store seiersdagen i Russland og flere tidligere sovjetstater.

Det skyldes at den tyske kapitulasjonen ble signert etter at klokken hadde passert midnatt i Moskva. Ukraina holdt seiersdagsparader fram til 2014, da Russland annekterte Krim-halvøya.

Fra 2015 har Ukraina markert frigjøringsdagen 8. mai. Det er ventet at Huitfeldt vil legge ned en krans for å minnes de som falt under andre verdenskrig.