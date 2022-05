Robbes for mat, land og jordbruksmaskiner

UKRAINA: Den okkuperte Kherson-regionen blir plyndret for korn og jordbruksmaskiner, som sendes til Russland og den okkuperte Krymhalvøya. Bønder tvinges til å jobbe for okkupantene og gi fra seg mye av avlingene. Ukrainske myndigheter advarer mot at plyndringen kan føre til sult i verden.