Ukrainske styrker skal ha senket russisk landgangsfartøy

Russia Ukraine UKRAINA: Et satellittbilde av Slangeøya i Svartehavet tatt fredag viser tykk svart røyk etter det som skal ha vært et tidligere ukrainsk droneangrep mot russiske mål. Lørdag hevder ukrainske myndigheter at de har senket et nytt russisk marinefartøy ved øya og ødelagt luftvernsystemer. (Planet Labs PBC/AP)