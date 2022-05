Brannene herjer i Krasnojarsk-regionen i den sørlige delen av Sibir.

De dekker et stort område og hadde lørdag spredt seg til 200 bygninger, samt til flere sagverk og lekeplasser.

Et ukjent antall mennesker har mistet livet i brannene, opplyser et regionalt departement for krisesituasjoner på Telegram.