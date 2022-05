Stoff som skal utvinnes ved Førdefjorden blir forbudt

Gruveselskapet Nordic Mining har sikret seg rettighetene til å utvinne mineralene rutil og granat fra forekomster i Engebøfjellet i Sunnfjord kommune. Der skal det nå bygges et gruvedeponi, like i nærheten av den vernede Førdefjorden.

Rutil er et mineral bestående av jern og titandioksid, et hvitt stoff som blant annet brukes som fargetilsetning i matvarer. Det blir det imidlertid en slutt på nå.

I januar vedtok nemlig EU at titandioksid ikke lenger skal være tillatt til bruk som fargestoff i matvarer og godteri, da det kan være skadelig for arvestoffet.

– Maten skal være sikker å spise, og det er bra at EU nå følger opp den nye beslutningen av titandioksid og inndrar godkjenningen, sa Sofia Ardell, som leder avdelingen for EU-samordning og eksport i det svenske mattilsynet Livsmedelverket til nyhetsbyrået TT da nyheten ble kjent.

De siste ukene har en gruppe aktivister fra Natur og ungdom (NU) lenket seg fast til anleggsmaskiner på området hvor gruvedeponiet skal bygges. Fredag morgen ble det kjent at Nordic Mining får endelig driftstillatelse fra departementet for handel, industri og fiskeri. Det er et vedtak som ikke kan påklages.

Ikke motstander av gruvedrift

– Det er en tankevekker at et stoff som forbys i matproduksjon i hele EU skal utvinnes i Førde og at avfallet skal dumpes i en nasjonal laksefjord.

Det sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge til Vårt Land. Han legger til at det selvsagt må tas med i vurderingen at stoffet også har andre formål enn fargetilsetning i mat, og at miljøorganisasjonens kritikk i hovedsak er rettet mot sjødeponiet i Førdefjorden.

– Dette handler ikke om vi er for eller mot gruvedrift. Hovedproblemet her er at uansett hvor mye du pirker i kantene skal millioner med slam dumpes i fjorden, utdyper Greenpeace-lederen.

Leder av Greenpeace Frode Pleym NESTE STEG: Leder i Greenpeace Frode Pleym sier saksøkerne vil granske dommen grundig og vurdere neste steg. Det er aktuelt å anke dommen videre. (Foto: Tuva Skare)

Ivar Fossum er administrerende direktør i Nordic Mining. Han har ingen plan om å la EU-forbudet sette noen stopper for den planlagte utvinningen på Engebø. På spørsmål om hva han tenker om forbudet svarer han at han ikke kjenner godt til det, men vet at det har vært snakk om noen varsler knyttet til bruken i Europa.

– Skal dere nå utvinne et mineral som det ikke blir bruk for?

– Nei, det er en forsvinnende liten andel av mineralet som blir brukt til fargestoff i matvarer, så jeg ser ikke for meg at dette kommer til å ha noe å si.

Fossum forteller at de alt har kunder på plass, både i Europa og Japan. Disse skal i hovedsak bruke mineralet til å framstille fargestoff eller metallet titan.

Et miljøvennlig alternativ

Fossum trekker frem at han mener titaniumdioksid er et miljøvennlig alternativ til fargestoff.

LEDER: Administrerende direktør i Nordic Mining, Ivar Fossum . (Nordic Mining)

– Før brukte man helsefarlige mineraler som bly og sink i fargestoffer, før man oppdaget at man heller kunne bruke titaniumdioksid.

– Men hvis titandioksid er helsefarlig i mat kan det vel også tenkes at det ikke er helt ufarlig for både folk og natur å bruke det i andre produkter som maling, papir, sminke og kosmetikk?

– Ut fra det vi vet nå, er det ganske utenkelig. Helt utenkelig faktisk.

– Hva baserer du det på?

– På det jeg har lest. Jeg er ingen ekspert, men jeg tror det er veldig lite aktuelt.

Rutil

Et mineral bestående av titandioksid, som vanligvis inneholder et par prosent jern og da oftest har en rød eller brun farge.

Rent titandioksid er hvitt og brukes som hvitt fargepigment i alt fra maling til iskrem, og framstilling av elektroder til sveiseapparater.

Rutil skal sammen med granat utvinnes fra forekomster i Engebøfjellet ved Førdefjorden.

Kilde: Store Norske Leksikon og Wikipedia.

Verdens mest miljøvennlige mineralindustri

Det er næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og næringsdepartementet som har gitt den endelige tillatelsen til gruvedriften ved Førdefjorden.

MOTSTANDERE: Det har foregått kraftige demonstrasjoner mot gruvedeponiet som planlegges i Førdefjorden. (Natur og ungdom)

– Titandioksid brukes til andre ting enn matproduksjon, blant annet i industri og i proteser. Engebø har også andre mineraler enn titandioksid. Det er et marked for disse mineralene, sier Vestre.

Han legger til at det framover skal ses på hvilke mineralforekomster som kommer til å være spesielt viktige for det grønne skiftet, og at hans gjennomgående mål er å jobbe for at Norge skal ha verdens mest miljøvennlige mineralindustri.

