Sri Lanka: Politiet bruker tåregass mot demonstranter

Sri Lanka er i alvorlige økonomiske problemer. Det har ført til måneder med strømbrudd og akutt mangel på mat, drivstoff og medisiner.

Tusenvis av mennesker demonstrerer, og for andre dag på rad forsøkte demonstranter å ta seg inn i parlamentsbygningen i hovedstaden Colombo.

Krisen er den verste siden landet ble uavhengig i 1948. Folk krever at myndighetene skal gå og gikk fredag ut i en landsdekkende generalstreik.

Flere millioner holdt seg hjemme. Streiken ble organisert av landets fagforbund. Utenfor fabrikker ble det avholdt demonstrasjoner, og svarte flagg ble reist rundt om i landet.

– Vi kan sette fingeren på de politiske tabbene presidenten har gjort, som har ført til denne triste tilstanden i økonomien. Han må gå, sier fagforbundsleder Ravi Kumudesh.

President Gotabaya Rajapaksa har avvist krav om å trekke seg. Det har vært voldsomme demonstrasjoner i lang tid.

Den økonomiske krisen fikk fotfeste etter koronapandemien, der blant annet turismeindustrien ble rammet. I april kunngjorde myndighetene at de ikke klarer forpliktelsene sine overfor utenlandsgjelden. Finansminister Ali Sabry varslet denne uken at landet må være beredt på at det blir økonomisk harde tider i minst to år framover.