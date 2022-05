Nordic Mining får driftstillatelse for gruvedrift: – Avgjørelsen er en stor skuffelse

Driftskonsesjonen for Nordic Minings omstridte gruve ved Førdefjorden er gitt en gang for alle. Næringsdepartementet sier de har skjerpet miljøkravene.

Nå må bransjen forberede seg på nye tiltak for en mer bærekraftig mineralnæring, heter det i en pressemelding fra departementet.

– Departementet har gått grundig gjennom saken og kommet fram til at selskapet etter gjeldende minerallov må innvilges driftskonsesjon. Klagene har imidlertid ikke vært forgjeves: Jeg har lyttet til miljøbevegelsen og strammet inn miljøkravene i driftskonsesjonen betydelig, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Han sier han har hatt nær dialog med både miljøbevegelsen, partene i arbeidslivet og bransjen selv.

– Vi er enige om at det grønne skiftet avhenger av tilgangen til mineraler, og at Norge bør vise vei og ha som ambisjon å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring, sier han videre.

Natur og ungdom (NU) har de siste dagene aksjonert ved Førdefjorden for å stanse anleggsarbeidet. Torsdag ble flere av aksjonistene, blant annet NU-leder Gina Gylver arrestert og ført vekk av politiet.

Hun sier til Vårt Land at departementets avgjørelse er en stor skuffelse.

– Førdefjorden ligger der fremdeles ren og fiskerik. Det er enda ikke et gram gruveslam i fjorden og slik skal det fortsatt være. Nå ligger ansvaret på investorene som skal fullfinansiere prosjektet.

---

Næringsministeren skjerpede miljøkrav

Krav om størst mulig ressursutnyttelse av forekomsten. Andelen overskuddsmasser skal reduseres i alle prosesser, slik at behovet for deponering blir minst mulig, basert på beste tilgjengelige teknologi og beste tilgjengelige drifts- og deponeringsmetoder. Selskapet skal ha mål og planer om årlig reduksjon av overskuddsmasser, og rapportere om dette.

Selskapet skal utrede hvordan dagbrudd og underjordsdrift kan drives på en slik måte at en størst mulig andel av overskuddsmassene kan tilbakefylles i utdrevne områder.

Selskapet skal benytte utslippsfrie, alternativt fossilfrie maskiner, og ha mål og planer for årlig reduksjon av direkte og indirekte klimagassutslipp, og annen miljøpåvirkning som for eksempel kjemikaliebruk og avfall.

Kilde: Regjeringen

---

– Hva tenker du om miljøkravene næringsministeren har satt?

– Dette er ting som allerede burde vært sikret. I henhold til EUs mineralavfallsregulering burde det allerede vært sikret mest mulig ressursutnyttelse, sier Gylver og legger til:

ARRESTERT: Leder i Natur og Ungdom, Gina Gylver, ble sammen med flere aksjonister arrestert ved Engebø torsdag. Selv om driftstillatelsen er gitt, er målet deres fremdeles å stanse anleggsarbeidet knyttet til gruveprosjektet ved Førdefjorden. (Amanda Iversen Orlich/Natur og Ungdom )

– På den ene siden blir dette en hjemmelekse til Nordic Mining som ikke hadde dette på plass, men disse miljøkravene setter jo på ingen måte en stopper for sjødeponiet. Det har de fortsatt lov til å bygge.

NU-lederen avviser samtidig at slaget om Førdefjorden er tapt.

– Vi fortsetter våre aksjoner, men nå er det viktig å jobbe tettere opp mot investorer. Det er fortsatt mange år til Nordic Mining kan dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Det skal vi jobbe for at aldri skjer.

– Fine ord om miljø

Verken SV eller Miljøpartiet De Grønne tar dette for god fisk.

– At Nordic Mining får driftskonsesjon fra næringsminister Vestre, viser at Vestre og Støres regjering ikke mener alvor med alle de fine ordene om miljø, sier MDG i en kommentar.

Partiet mener de skjerpede kravene er vage og uforpliktende, og at Norge opererer med doble standarder.

SV krever stans i anleggsprosjektet, slik miljøvernere har kjempet for i årevis.

– Vi kan ikke fortsette å ødelegge fjordene på denne måten. Hvis regjeringen ikke stanser arbeidet, kommer SV til å foreslå dette i Stortinget raskt, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Ventet avgjørelse

Gruveselskapet sier i en børsmelding at avgjørelsen er som forventet.

– Vi har ventet lenge på denne avgjørelsen og er glade for at dette er det nå endelig avklart, som forventet. Det representerer den endelige tillatelsesmilepælen for Engebø Rutil- og Granatprosjekt. Vi kan nå gå videre mot å fullføre finansieringen av prosjektet og forberede bærekraftig mineralproduksjon, sier administrerende direktør Ivar S. Fossum.

Før selskapet kan starte utvinning, må blant annet driftsplanen være godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. I så fall må de skjerpede miljøkravene være oppfylt.

I sin pressemelding viser selskapet til at de har sikret seg vel 132 millioner kroner fra lokale investorer. Grunneiere er løst ut, og forberedende arbeid på Engebøprosjektet er i gang sammen med lokale aktører.

– Vi setter stor pris på det lokale engasjementet og forankringen. Prosjektet har vært grundig vurdert av alle etater over 15 år og vil produsere mineraler på en bærekraftig og klimavennlig måte. Vi har satt oss høye mål for prosjektets påvirkning på naturmangfold og vil etablere et omfattende overvåkingsprogram for å leve opp til utslippstillatelsen, sier Fossum.

Tre nye krav

De skjerpede kravene til gruvedriften gjelder blant annet at forekomsten skal utnyttes best mulig. Dermed blir det mindre å deponere i fjorden. Selskapet skal ha mål og planer om årlig reduksjon av overskuddsmasser og rapportere om dette, ifølge departementet.

Selskapet skal dessuten utrede hvordan dagbrudd og underjordsdrift kan drives slik at mest mulig overskuddsmasse kan fylles tilbake i gruveområdet.

Det tredje kravet gjelder utslipp, som selskapet plikter å ha mål og planer for.

Ny mineralstrategi

Ifølge Vestre har det ikke vært mulig å revurdere selve utslippstillatelsen, som er gitt av Klima- og miljødepartementet og opprettholdt av Kongen i statsråd. Men bruken av sjødeponi skal under lupen.

– Det er ingen hemmelighet at Engebø-prosjektet har vært omstridt. Nærings- og fiskeridepartementet jobber derfor med en ny mineralstrategi som skal legges fram i løpet av året. Vi vil blant annet søke ny kunnskap om ulike deponeringsformer, herunder vurdere fremtiden til sjødeponi, sier Vestre.

Han viser til at mineralloven åpner for å revidere driftskonsesjonen etter ti år, basert på ny kunnskap, teknologisk utvikling og oppdaterte miljøbestemmelser.