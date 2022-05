Politiet på vei til Natur og ungdom-aksjon ved Førdefjorden

Ifølge aksjonistene fra Natur og Ungdom er politiet ventet til stedet 9.30.

– Vi har hele veien vært klar over at politiet kan bli tilkalt, og at vi risikerer store bøter for å stanse oppstarten av dette miljøfiendtlige gruveprosjektet. Men det er verdt det, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom (NU), i en pressemelding.

Overfor Bergens Tidende bekrefter operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt at politiet kjører til stedet i forbindelse med aksjonen.

Nordic Mining har fått konsesjon til å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Gruveselskapet startet mandag å rive hus der industrianlegget skal bygges. Driftstillatelsen til gruveselskapet er påklaget til Nærings- og fiskeridepartementet.