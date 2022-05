Bondeledere vil ikke diskutere tilbud under 9–10 milliarder

Klassekampen har snakket med flere fylkesledere i bondeorganisasjonene før staten kommer med sitt tilbud torsdag, og det er ulikt hvor smertegrensen går. Flere lander på at 9 til 10 milliarder kroner er det laveste budet det i det hele tatt er verdt å forhandle om.

– Den absolutt minste rammen vi kan godta for å gå til forhandlinger, er ti milliarder, sett at innretningen er så treffsikker at det blir ansvarlig, sier Hanne Bjerkvik. Hun leder Bonde- og Småbrukarlaget i Sogn og Fjordane.

Fylkesleder Tone Rubach i Troms bondelag er litt mer fleksibel.

– Tilbudet bør være over ti milliarder, men for å sette seg ved bordet, snakker vi over ni, sier hun. En lignende posisjon har også Jens Olav Hov i Småbrukarlaget i Sør-Trøndelag inntatt.

– Et minimum bør være på mellom ni og ti milliarder, sier han.

Fylkesleder Åse Helen Monsø i Småbrukarlaget i Nord-Trøndelag og kollega Stein Brubæk har ingenting å gå på.

– Jeg mener kravet fra faglagene er ferdig prutet, sier sistnevnte.

Bøndenes krav inkluderer 2,4 milliarder kroner i kompensasjon for økte kostnader i år.

Statens tilbud skulle kommet onsdag, men tirsdag ettermiddag ble det utsatt én dag.