Støre: Norge vil støtte finsk Nato-søknad

Det blir første gang Støre møter Sanna Marin, som har vært Finlands statsminister i over to år, ansikt til ansikt. Begge er i København for å delta på et indisk-nordisk toppmøte.

Russlands invasjon av Ukraina har satt fart i Nato-debatten både i Finland og Sverige, som til nå har vært alliansefrie.

– Det pågår grundige prosesser i både Finland og Sverige knyttet til spørsmålet om Nato-medlemskap. Vurderingene er helt og holdent Finlands og Sveriges egne, men vi har vært tydelige på at de vil ha Norges fulle støtte, dersom de skulle beslutte å søke Nato-medlemskap. Det vil jeg også formidle til den finske statsministeren, sier Støre til NTB.

Marin har lovet å kunngjøre sitt syn på medlemskap før hennes eget parti Socialdemokraterna bestemmer seg i midten av mai. En eventuell beslutning om å søke finsk Nato-medlemskap vil bli fattet i samråd mellom presidenten og regjeringen. Nesten 60 prosent av de spurte i meningsmålinger i Finland sier at de støtter Nato-medlemskap.

Ifølge svenske regjeringskilder er Sverige og Finland blitt enige om å sende sine Nato-søknader samtidig.

Søknaden kan bli tatt opp på Nato-toppmøtet i juni, og de landene kan i beste fall bli medlemmer allerede til høsten, ifølge svenske medier.