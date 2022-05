Malis junta bryter forsvarsavtaler med Frankrike

Juntaens talsmann Abdoulaye Maiga kunngjorde bruddet mandag. I en fjernsynssendt uttalelse viste han til flere tilfeller av det som skal være franske styrkers krenking av Malis luftrom.

Han viste også til en beslutning fra Frankrike i juni 2021 om å avslutte felles operasjoner med maliske styrker.

Spenningsnivået mellom juntaen i Mali og landets tidligere kolonimakt har vært økende over tid.

Juntaen, som grep makten i landet i august 2020, har flere ganger de siste ukene truet med å bryte militærsamarbeidet med Frankrike. I forrige uke ble de franske kringkasterne RFI og France 24 forbudt i Mali.

Avtalene som militærjuntaen nå har satt sluttstrek over, kom i sin tid på plass i 2014. De ble inngått året etter at franske styrker ble utplassert for å hjelpe maliske styrker med å stanse en offensiv fra islamister.

Men i februar i år bestemte Frankrike seg for å trekke styrkene sine ut av landet etter å ha havnet i uoverensstemmelser med juntaen, spesielt over juntaens tilnærming til Russland.

Mandag, samme dag som juntaen kunngjorde slutt på forsvarssamarbeidet med Frankrike, oppfordret FNs generalsekretær António Guterres militærjuntaene i Mali, Burkina Faso og Guinea til å gi makten tilbake til folket. Alle de tre landene har slitt med jihadistopprøret i Sahel-regionen.

