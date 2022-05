Biden: – Kvinner har en grunnleggende rett til å velge

– Jeg mener kvinner har en grunnleggende rett til å velge, sa Biden til pressefolk tirsdag.

Han reagerte sterkt på det lekkede utkastet til abort-avgjørelse fra USAs høyesterett. Det tyder på at det er flertall i domstolen for å oppheve den føderale retten til abort.

– Hvis denne beslutningen blir den endelige, så er det virkelig en ganske radikal beslutning, sa presidenten, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Viktig kongressvalg

Grunnen til at høyesterett kan oppheve retten til abort, er at USA aldri har lovfestet retten til abort på føderalt nivå.

I stedet er abortrettigheten basert på høyesterettskjennelsen «Roe vs. Wade» fra 1973. Det er den som nå kan bli satt til side.

Da vil det være opp til USAs valgte politikere å redde retten til abort, ifølge Biden. Han ber velgerne om å stemme på forkjempere for abortrettigheter – de som er «pro choice» – i kongressvalget i november.

Både i Senatet og Representantenes hus trengs det flere politikere som er pro choice, understreker Biden. Da kan det være mulig å lovfeste rettigheten som inntil nå har vært sikret av «Roe vs. Wade».

Politisk splittelse

Men enn så lenge er USA langt unna en politisk situasjon som vil gjøre det mulig å vedta en abortlov.

Spesielle regler og prosedyrer i Senatet gjør at de fleste lovvedtak krever 60 prosents flertall. I dag er halvparten av senatorene republikanere, og de aller fleste av dem er abortmotstandere.

Høyesteretts-utkastet slo ned som en bombe i amerikansk offentlighet da det ble publisert av nyhetsnettstedet Politico mandag. Demokrater frykter at abortrettighetene vil bli rasert, mens republikanere raser over at utkastet ble lekket.

Tirsdag bekreftet høyesterettsjustitiarius John Roberts at utkastet er ekte. Han understreket at det bare er snakk om et foreløpig utkast, og at innholdet kan endres før kjennelsen er klar.

Roberts kalte lekkasjen et svært grovt tillitsbrudd, og en gransking er igangsatt.

[ Sigrid Rege Gårdsvoll: Femti års konservativ ambisjon i USA ser no ut til å kulminere i Høgsterett i sommar. ]

– Jeg grøsset

Også i en rekke andre land fikk lekkasjen oppmerksomhet. Norges kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) kaller innholdet forferdelig.

– Jeg grøsset da jeg hørte det på morgennyhetene i dag tidlig, sa hun til Dagbladet.

– Dette vil være et kjempestort tilbakeslag og er en del av en alvorlig trend hvor kvinners grunnleggende menneskerettigheter og reproduktive rettigheter går i feil retning, la hun til.

Hvis de føderale abortrettighetene oppheves i USA, blir det trolig opp til de enkelte delstatene å lage regler for når det er tillatt med abort. I en rekke konservative delstater kan reglene bli svært strenge.

I 22 delstater ligger det an til forbud eller noe i nærheten av forbud mot abort, ifølge tankesmia Guttmacher Institute.

[ Trettebergstuen om amerikansk abortforslag: – Kjempestort tilbakeslag ]

Liberal praksis

Per i dag er USAs abortpraksis svært liberal. En høyesterettskjennelse fra 1992 slo fast at kvinner har rett til å ta abort helt fram til fosteret blir levedyktig. Denne grensen settes så sent som i 23. eller 24. uke i svangerskapet.

I de fleste andre rike land er praksisen strengere. Både i Norge og mange andre land har kvinner rett til selvbestemt abort til og med uke 12.

Konservative kristne amerikanere har kjempet mot den liberale abortpraksisen helt siden 1973. Nå kan de oppnå en historisk seier – delvis takket være tidligere president Donald Trump.

Han fikk utnevnt hele tre høyesterettsdommere, og alle disse anses som politisk konservative. Dermed fikk domstolen et konservativt flertall.

[ Lekket abort-utkast i USA er ekte ]

Flere rettigheter i fare?

Både Joe Biden og andre demokrater frykter at også flere andre rettigheter nå står for fall. Det spekuleres på om argumentasjonen i det lekkede utkastet kan brukes til å oppheve flere rettigheter som ikke eksplisitt er nevnt i USAs grunnlov.

Dette gjelder blant annet retten til å kunne gifte seg med en person av samme kjønn.

Abort-kjennelsen som høyesterettsdommerne jobber med, dreier seg i utgangspunktet om en ny lov i Mississippi. Den forbyr abort etter uke 15 i svangerskapet.

En rekke andre republikanske delstater ønsker å vedta langt strengere abortlover. Samtidig lover delstater på øst- og vestkysten å verne om abortrettighetene.

– Abort vil alltid være trygt og tilgjengelig i New York, understreker New Yorks guvernør Kathy Hochul.

(©NTB)