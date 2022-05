Ukraina: Russland gjenopptok bombingen av stålverket i Mariupol straks evakueringen var ferdig

Blant de 100 var flesteparten kvinner og barn. De ventes å ankomme den ukrainsk-kontrollerte byen Zaporizjzja mandag, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

– I dag, for første gang på alle denne krigens dager, har denne sårt tiltrengte humanitære korridoren begynt å virke, sa han i en forhåndsinnspilt video publisert på Telegram.

Søndag kveld hevder både en soldat som har forskanset seg ved stålverket, og en rådgiver til Mariupols ordfører, at russiske styrker har gjenopptatt bombingen, angivelig så snart evakueringen var ferdig.

Ifølge Denys Sjlega, som leder en av brigadene i den ukrainske nasjonalgarden, er det fortsatt igjen hundrevis av sivile inne i stålverket, som sitter fast sammen med nesten 500 sårede soldater og mange døde.

– Flere titalls små barn er fortsatt i bunkerne under verket. Vi trenger en eller to runder til med evakuering, sa han.

Mariupol-ordførerens rådgiver Petro Andrjusjtsjenko sier også at det er nye angrep.

– Angrepene er så tunge at til og med husene, som ligger på andre siden av elven, rister, skriver han på Telegram.

Det anslås at så mange som 100.000 fortsatt kan være igjen i Mariupol, som har vært beleiret i nesten to måneder. Blant dem er 1.000 sivile som har forskanset seg under stålverket sammen med 2.000 ukrainske soldater.

Byrådet i Mariupol skriver på Telegram at det vil være en ny runde med evakuering av sivile fra andre deler av byen mandag morgen.