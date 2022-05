Økokrim: Krigen gir økt risiko for korrupsjon

Det kommer ifølge Dagens Næringsliv fram i trusselvurderingen som legges fram mandag.

Økokrim mener at norske selskaper som opererer i utlandet eller har tilknytning til utlandet, nå er ekstra utsatt for å bli innblandet i korrupsjon. Bakgrunnen for det er ressursknapphet over hele verden, fraktkrise og nye handelsruter på grunn av krigen i Ukraina, skriver DN.

– Når det er knapphet på en eller annen ressurs, enten et råstoff, eller for den saks skyld en myndighetstillatelse, så går korrupsjonsrisikoen opp, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.