Shawnee State University, et lite universitet i Portsmouth Ohio, ga professor Meriwether i 2018 en advarsel mot å bruke pronomen studentene ikke ønsket.

Flere medier i USA har omtalt denne saken.

Han nektet å bruke de riktige pronomene til transstudenter, og brukte heller pronomenene som samsvarte med det biologiske kjønnet studentene var født med.

Meriwether svarte da med å reise et søksmål mot arbeidsgiveren sin. Professoren, som er evangelisk kristen, mente at universitetet krenket rettighetene hans ved å tvinge ham til å snakke på en måte som gikk imot hans religiøse overbevisninger.

I rettsakene ble Nicholas Meriwether representert ved the «Alliance Defending Freedom» (ADF), et kristenkonservativt advokatfirma.

AFD har i flere tiår vært kjent for å bistå i saker mot LHBT-rettigheter, og vant frem med Meriwether i saken mot universitetet.

I forliket etter rettssaken sa Shawnee State University seg villige til å betale Meriwether 400 000 dollar, noe som tilsvarer 3.7 millioner norske kroner.

Universitetet har i etterkant sagt at de er tydelige på at de mener de aldri krenket Meriwethers ytringsfrihet eller religionsfrihet, og at forliket fra deres side bare var en økonomisk avgjørelse.

