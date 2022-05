HRW: Russiske styrker angrep sivile i Ukraina

Den internasjonale menneskerettsorganisasjonen har gransket tre ulike hendelser i Kyiv og Tsjernihiv, opplyser de i en pressemelding.

De to første hendelsene skjedde like nord for Kyiv. 28. februar, fire dager etter invasjonen, åpnet russiske styrker ild mot to biler med ni sivile som forsøkte å flykte, ifølge HRW. 3. mars skjøt soldater mot fire sivile i et kjøretøy da de sivile forsøkte å forhandle om humanitær bistand.

Ved den tredje hendelsen, som fant sted i Tsjernihiv-regionen, skjøt russiske styrker mot en sivil varebil med to menn. Én ble såret, mens den andre mannen ble dratt ut av bilen og drept på stedet, ifølge HRW.

De har intervjuet personer som var vitne til hendelsene, i tillegg til å undersøke de ulike bilene og åstedene.

– Russiske soldater åpnet ild mot passerende biler, tilsynelatende uten å forsøke å verifisere hvorvidt sjåførene var sivile eller ikke. Plikten til å skille mellom sivile og stridende, gjelder hele tiden. Det samme gjelder forbudet mot å angripe sivile, enten det er i deres hjem, på gaten eller i biler, sier seniorrådgiver Belkis Wille i HRW.

Tusenvis av sivile er drept i krigen i Ukraina, ifølge FN, som har sagt at Russland kan ha begått krigsforbrytelser. Russland har på sin side benektet anklagene.