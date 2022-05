Også SV går ut mot Vedum-regnestykke

Vedum (Sp) anslo i spørretimen onsdag at vanlige familier vil få mer å rutte med i år – til tross for galopperende priser.

– Selv i denne turbulente tida, med økt rente, dyrere strøm, dyrere drivstoff og dyrere mat, så vil man sitte igjen med penger som man kan dekke andre kostnader med, sa Vedum til NTB.

Flere er kritiske til at Vedums regnestykke tok utgangspunkt i en familie med inntekt etter skatt på 1 million kroner i året.

Blant disse er finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i regjeringens budsjettsamarbeidspartner SV. Hun er kritisk til at Vedum tok utgangspunkt i gjennomsnittstall i utregningen sin.

– Folk som er i fast og fullt arbeid, får det likevel trangt, og det må tas veldig på alvor. På sikt kan det skape stor sosial uro, sier Kaski til E24.

I spørretimen onsdag sa Vedum at det viktigste for dem med lavest inntekt, er å komme ut i jobb. Kaski sier at det ikke er tilstrekkelig å satse på økt sysselsetting for å håndtere prisutviklingen.

– Det er ikke lenger nok å si at folk skal få seg jobb, vi får den samme utviklingen vi ser i andre land, sier Kaski.

