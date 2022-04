Israelsk sikkerhetsvakt og palestiner drept på Vestbredden

Ifølge israelske myndigheter ble sikkerhetsvakten skutt og drept av to palestinere ved inngangen til bosetningen Ariel sent fredag kveld. Angriperne forsvant deretter i bil.

– Terrorister ankom inngangen til byen og skjøt mot en sikkerhetsvakt på post, heter det i en uttalelse fra det israelske forsvaret.

Noen timer senere meldte det palestinske helsedepartementet at en 27 år gammel palestinsk mann var skutt i brystet og drept av israelske soldater under en aksjon i landsbyen Azzun på Vestbredden, knappet 30 kilometer nordvest for Ariel.

De to hendelsene skal imidlertid ikke ha hatt tilknytning til hverandre.

Hamas-hyllest

Situasjonen har vært svært spent de siste ukene, med en rekke sammenstøt og flere drepte på både israelsk og palestinsk side.

Volden har særlig blusset opp ved al-Aqsa-moskeen, som ligger i det okkuperte Øst-Jerusalem.

Islamistgruppa Hamas, som kontrollerer Gazastripen, hyller fredagens angrep mot Ariel som «en heroisk operasjon som runder av den hellige måneden ramadan».

– Dette er en del av vårt folks respons på angrepene mot al-Aqsa, sier talsmann Hazem Qassam.

Flere titalls ble skadd i sammenstøt mellom israelsk politi og palestinere ved moskeen fredag.

Flere sammenstøt ved al-Aqsa

I løpet av de to siste ukene har nesten 300 palestinere blitt skadd i sammenstøt med israelske sikkerhetsstyrker ved moskeen, som ligger på Haram al-Sharif og er et av de helligste stedene innen islam.

Området der moskeen ligger er også hellig for jøder, som kaller det Tempelhøyden.

Øst-Jerusalem ble okkupert av Israel i 1967 og siden annektert. Palestinerne krever byen som hovedstad i en palestinsk stat.

