Uttalelsen kom i et intervju med polske journalister, ifølge den ukrainske TV-kanalen Kanal 24.

– Til tross for at russerne dekker over sporene sine, ble massegraven med 900 mennesker funnet, sier presidenten.

Han sier det foreløpig er umulig å fastslå hvor mange ukrainere som er drept av de russiske styrkene.