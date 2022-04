Frederiksens plan om å sende asylsøkere til Rwanda møter motbør

Den britiske regjeringen besluttet nylig å sende asylsøkere til Rwanda, til protester fra blant andre FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

UNHCRs assisterende høykommissær for beskyttelse, Gillian Triggs, har slått fast at britenes avtale med Rwanda er «et sjokkerende brudd på internasjonal lov».

Den danske regjeringen mener derimot at det er en god idé, men har ikke støttepartiene Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i ryggen.

– Jeg er bekymret for at vi er i ferd med å bli et land som eksporterer ansvaret vårt. Som sender mennesker vi ikke liker ut av landet, selv om vi egentlig er forpliktet til å beskytte dem, sier Kathrine Olldag i Radikale Venstre.

– I mine øyne er dette fremmedfiendtlig politikk, sier hun.

Klar beskjed

Sosialdemokratene i Danmark foreslo alt i 2018 å opprette mottakssentre for asylsøkere i andre land. Folketinget vedtok i fjor en lov som åpner for dette, men spørsmålet er svært omstridt.

Regjeringen forhandlet først med Etiopia om å opprette asylmottak der, men den planen ble forkastet da det brøt ut krig i Tigray-regionen.

Deretter ble det innledet samtaler med Rwanda, men noen avtale er ennå ikke inngått med det lille sentralafrikanske landet.

Torsdag innkalte utlendings- og integreringsminister Mattias Tesfaye støttepartiene for å diskutere planen, men fikk klart nei.

– Det er så mye som er galt med dette at jeg vet ikke hvor jeg skal starte, sier Rosa Lund i Enhedslisten. Hun lover å gjøre alt for å forpurre regjeringens plan.

Med jernhånd

Asylmottak i tredjeland er bare aktuelt dersom EU eller FN står bak, sier Carl Valentin i Socialistisk Folkeparti.

Statsminister Mette Frederiksen vil trolig få de borgerlige partiene med på planen, men dette vil i så fall få følger for regjeringens forhold til støttepartiene, advarer han.

Olldag viser også til menneskerettighetssituasjonen i Rwanda, der president Paul Kagame har styrt med jernhånd i nærmere tre tiår.

Selv om Kagame har fått skryt for å bringe stabilitet og økonomisk vekst til Rwanda, har han også fått kritikk for å begrense den politiske friheten.

Landet ligger blant annet på 156. plass på Reportere uten grensers indeks over pressefrihet i verden.

Human Rights Watch har også dokumentert omfattende brudd på menneskerettighetene og anklager sikkerhetsstyrkene for å fengsle folk vilkårlig og torturerer dem systematisk og på det groveste.

