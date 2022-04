Forskning: Nordmenn ser ikke på flyktninger som ressurser

Nasjonalt mottakssenter i Råde Nordmenn er mest opptatt av hva vi kan gjøre for flyktninger, og ikke hva de kan gjøre for det norske samfunnet, ifølge et internasjonalt forskningsprosjekt. Dette bildet av ukrainske flyktninger på Nasjonalt mottakssenter i Råde er tatt 30. mars i år. Foto: Javad Parsa / NTB (Javad Parsa/NTB)