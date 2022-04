Staten anker dom mot IS-dømt kvinne

Dommen i Borgarting lagmannsrett falt i begynnelsen av april. Et flertall mente at hun delvis var et offer for menneskehandel mens hun var i Syria.

– Vi mener at hun ikke er offer for menneskehandel. Det hun har gjort, har hun ikke gjort under tvang. Å være hjemme og passe barn ville hun også gjort hvis hun ikke var under tvang, sier statsadvokat Geir Evanger til NRK.

Den norsk-pakistanske kvinnen har anket dommen, og påtalemyndigheten anker fordi de mener kvinnen burde straffes for hele perioden hun befant seg i IS-kontrollert område.

Høyesteretts ankeutvalg skal nå beslutte om saken skal behandles i landets øverste domstol.

Kvinnen reiste frivillig til Syria i 2013 for å bo sammen med sin norske ektemann, som var fremmedkriger i Nusrafronten, senere ISIL. Sju år senere ble hun og barna berget ut av den beryktede al-Hol-leiren av norske myndigheter fordi hun opplyste at hennes tre år gamle sønn var alvorlig syk.

Beslutningen om å hente hjem kvinnen førte til at Frp gikk ut av regjering i starten av 2020.

(©NTB)