Opprørere i Tigray sier de har trukket seg ut av naboregion

– Vi har allerede trukket oss ut fra hele Afar, sier talsmann Kindeya Gebrehiwot i opprørsgruppen TPLF. Han sier det ikke bør være noen kobling mellom humanitære og politiske spørsmål.

Påstanden er så langt ikke bekreftet fra uavhengig hold. Offentlige tjenestemenn har foreløpig ikke svart på forespørsler fra nyhetsbyrået AFP.

Den 17 måneder lange krigen har ført til frykt for hungersnød og skapt en humanitær krise nord i Etiopia. Kampene har spredd seg til regionene Amhara og Afar. Da statsminister Abiy Ahmed kunngjorde en våpenhvile med mål om å slippe til hjelpeforsyninger til Tigray, var det et krav at TPLF trakk seg ut av de to naboregionene.

For første gang siden desember, kunne hjelpekolonner denne måneden ta seg inn til Tigray. FN sier regionen i praksis har vært blokkert av regjeringsstyrkene.

Til tross for de nye forsyningene, får de rundt seks millioner innbyggerne bare en brøkdel av det de trenger.

