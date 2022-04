– Dette er et positivt tilskudd til kontroll av malaria, som alltid vil være en sykdom man aldri kan slutte å bekymre seg for, sier Kristine Mørch.

Hun er overlege i infeksjonsmedisin og leder for Tropesenteret, et nasjonalt kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer ved Haukeland universitetssykehus.

Malaria er en av verdens dødeligste infeksjonssykdommer. Den mygg-overførende infeksjonen er stadig en av hovedårsakene til sykdom og død i Afrika sør for Sahara. Verdens helseorganisasjon anslo at mer enn 600.000 barn under fem år kom til å dø av malaria i 2020.

At verdens første vaksine mot malaria nå for alvor rulles ut, ser Mørch på som et stort og viktig steg. Hun minner samtidig om at det ikke finnes noen quick fix mot malaria.

– Dette er ingen mirakelkur, men et viktig tilskudd. Vel så viktig som at denne nå rulles ut, er at man fortsetter med myggspray, myggnett og at barn med feber sendes til lege. Vaksinen må ikke gi falsk trygghet.

«Historisk øyeblikk»

Forskere har i flere tiår jobbet for en vaksine mot den dødelige sykdommen, men arbeidet har vært vanskelig. Mørch forteller at det er komplisert å lage vaksiner mot parasitter som muterer seg raskt. Men i fjor høst kom det historiske gjennombruddet.

Arbeidet med den historiske vaksinen RTS,S, startet allerede i 2009. Etter flere år med forskning, ble et aktivt pilotprogram igangsatt i april 2019. Gjennom programmet fikk nesten en million barn fra Kenya, Ghana og Malawi minst én dose av vaksinen. Vaksinasjonen viste seg å være så trygg at Verdens helseorganisasjon i oktober 2021 godkjente vaksinen.



– Dette er et historisk øyeblikk. Den påventede malariavaksinen for barn er et gjennombrudd for vitenskap, barnehelse og malaria-kontroll, sa malariaforsker og WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus den gang.

Det anslås at bruk av vaksinen på toppen av de verktøyene man allerede har, kan redde titusenvis av unge liv årlig.

Kristine Mørch ved Tropesenteret forteller at vaksinen minimerer risikoen av dødelig malaria med rundt 30 prosent hos barn eldre enn fem måneder. For å regnes som fullvaksinert, trengs fire doser. Hun forteller at sykdomstilfellene har økt de siste to årene.

– Forekomsten og dødeligheten av malaria har økt gjennom pandemien fordi folk ikke har dratt på sykehus og helsevesenet har vært hardt presset. Så det er viktig at sykdommen får oppmerksomhet igjen.

