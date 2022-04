Guterres drar til Kreml for å be om fred

Møtet mellom Guterres og Putin ventes å finne sted tirsdag ettermiddag, etter at FN-sjefen først har møtt Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Det er ikke kjent om Guterres har konkrete fredsforslag i ermet, men det ventes at han vil foreslå forhandlinger mellom Russland og Ukraina i FN-regi.

Det ventes også at den humanitære situasjonen i Ukraina blir et tema under samtalene og at FN-sjefen vil be om økt tilgang for nødhjelp og trygge ruter for evakuering av sivile fra områder som er under angrep.

Både Guterres og Putin skal tirsdag også snakke med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som har forsøkt å spille rollen som megler i krigen mellom Russland og Ukraina.

Guterres fikk nylig hard kritikk fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som mente at FN-sjefen burde ha besøkt Kyiv først.

– Han burde ha sett grusomhetene i Ukraina før han dro til Moskva for å stille spørsmål der, sa Zelenskyj i helgen.

Etter besøket i Moskva fortsetter Guterres til Ukraina, der han planlegger et møte med Zelenskyj torsdag.

Det ventes at den ukrainske presidenten vil gjenta sitt krav om at Russland må kastes ut av FNs sikkerhetsråd, der landet er blant dem fem vetomaktene.