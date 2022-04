Flere tok kontakt med kirken under pandemien

Nesten 70 prosent av menighetene i Oslo bispedømme oppgir at det har vært en økning i samtaler med enkeltpersoner under koronapandemien.

Savn etter fellesskap

For nær halvparten av menighetene har økningen vært på 50 prosent, og flere menigheter har hatt en mangedobling.

– Vi har erfart et stort savn etter fellesskap som det Kirken byr på. Samtidig som kirkene ikke har kunnet samle mange, har menighetene våre har bidratt både med samtaler, matutdeling og åpne kirker, sier biskop Kari Veiteberg i Oslo.

Livsmestring

Mange av samtalene gikk på livsmestring.

– Vi tror at det har vært fint med en ventil i kirken i en tid med lang venteliste for psykologhjelp, sier hun.

Noen melder at spesielt mange menn i 30-årsalderen tok kontakt under nedstengningen, ifølge Veiteberg.

Hun synes det er urovekkende at behovet for samtaler i enkelte menigheter ikke er blitt mindre etter at samfunnet åpnet.