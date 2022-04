Oljeaksjonistar fjerna i aksjon utanfor Tønsberg

Aksjonistane hadde planlagt å ta seg ut frå Åsgårdstrand til den Hongkong-registrerte oljetankaren Ust Luga ved terminalen på Slagentangen i Tønsberg kommune.

Politiet var likevel på staden og klarte å stanse aksjonen. Likevel klarte minst sju av aksjonistane å komme seg ut i vatnet i to kajakkar og ein gummibåt etter ein dragkamp med politiet om båtane.

Aksjonistane tok seg innanfor tryggingssona, der dei lenkja seg fast til ankerkjettingen til tankskipet slik at skipet ikkje fekk bevega seg.

Til slutt vart dei fjerna av politiet, og 20 personar vart tekne med, opplyser Søraust politidistrikt i ei pressemelding.

– Aksjonistane som hadde lenkja seg fast, er no frigjorde av politiet og sendt til arresten. Bakgrunnen for at aksjonistane vart tekne med var at dei braut tryggingssona rundt oljeanlegget. Dei følgde ikkje pålegg frå politiet og vart tekne med til sentralarresten i Tønsberg, heiter det i pressemeldinga.

Fornøgd med aksjonen

Politioverbetjent Andreas Mørkve opplyste tidlegare til NTB at politiet ønskte å både sørgje for at Esso-raffineriet og oljetankaren fekk halde fram den lovlege verksemda si, og dessutan vareta tryggleiken til aksjonistane.

– Samtidig ønskjer vi å vareta ytringsfridommen og vareta god dialog. Vi set ikkje hardt mot hardt her, sa Mørkve til NTB.

Greenpeace er godt fornøgd med aksjonen og meiner dei fekk bodskapen sin fram.

– Vi er sjølvsagt glade for at vi stansa leveransen av russisk olje i fleire timar. Det er utruleg fint å sjå all støtta vi har fått til denne aksjonen frå folk som har teke kontakt med oss. Det er tydeleg at befolkninga generelt synest det er heilt vanvitig at Noreg framleis importerer russisk olje som finansierer krig, seier kommunikasjonssjef Aud Hegli Nordø i Greenpeace Norge.

Sivil ulydnad

Aktivistane kravde altså at Noreg sluttar å importere russisk olje som finansierer Vladimir Putins krigføring i Ukraina og at tankskipet blir nekta lossing. I tillegg krev organisasjonen at regjeringa støttar ei utviding av EUs sanksjonsliste slik at ho omfattar all import av russisk olje og gass.

Greenpeace har sendt brev til både Esso og regjeringa med krav om omgåande stans i all import og handel med russisk olje og gass.

– Vi har prøvd å få Esso og regjeringa til å ta ansvar, utan å lykkast. No har vi ikkje noko anna val enn å bruke sivil ulydnad for å stanse oljetankaren, seier Greenpeace-leiar Frode Pleym.

Ifølgje Greenpeace er skipet lasta med 95.000 tonn jetparafin, ein type olje som blir brukt til luftfart.

– Bryt ikkje med sanksjonane

Esso Norge stadfesta overfor Dagbladets Børsen førre veke at dei er mottakaren av olja frå Russland.

– Kjøpekontrakten vart inngått før Russlands invasjon av Ukraina. Esso Norge har ikkje andre kontraktar om kjøp av produkt frå Russland, sa informasjonsdirektør Anne Fougner i Esso.

Ho understreka at lasta ikkje er omfatta av gjeldande sanksjonar mot Russland.

18. mars i år vart EUs sanksjonar mot Russland innførte i Noreg. Det er tiltak som skal avgrense handel mellom Noreg og Russland med varer og tenester.

















(©NPK)