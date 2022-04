Miljødirektoratet: Seks av ti nasjonale villreinområde i dårleg stand

– Alarmen lyser bokstaveleg talt raudt for villreinen i Noreg og dermed den attverande villreinstammen i Europa, seier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Tilstanden for villreinen i Knutshø, Snøhetta, Rondane, Nordfjella, Hardangervidda og Setesdal Ryfylke blir klassifisert som raud.

Det kjem av ein ny rapport frå Miljødirektoratet, utarbeidd av Norsk institutt for naturforsking.

– Det hastar

– Det hastar med å setje inn tiltak. Godt samarbeid og god medverknad frå lokale og regionale styresmakter, sektorinteresser og brukarar vil no bli avgjerande i arbeidet med å utvikle gode tiltaksplanar for å betre situasjonen for villreinen, seier Hambro.

I 2020 vedtok regjeringa ei kvalitetsnorm for villrein. Rapporten frå Miljødirektoratet har undersøkt om tilstanden i villreinområda er i tråd med målet til regjeringa.

Ingen av dei ti nasjonale villreinområda får klassifiseringa grøn i trafikklysmodellen til direktoratet. Forollhogna, Sølnkletten, Reinheimen-breheimen og Setesdal Austhei får gul kvalifisering.

På raudlista

I fjor kom villreinen på raudlista som nær trua på grunn av bestandsnedgang.

Blant årsakene til at villreinstammane ikkje når målet til regjeringa, trekkjer Miljødirektoratet fram nedbygging og menneskeleg aktivitet.

– Vi veit at nedbygging og forstyrringar frå menneskeleg aktivitet kan ha stor negativ effekt på arealbruken og vandringsmoglegheitene til villrein, seier Hambro.