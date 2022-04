Sian satte fyr på Koranen i Sandefjord – flere motdemonstranter pågrepet

– Av hensyn til sikkerheten til de involverte, så politiet det som nødvendig å avslutte markeringen som Sian hadde, sier stasjonssjef Siw Thokle ved Sandefjord politistasjon til NTB i 16.30-tiden.

Kort tid tidligere hadde Sian-leder Lars Thorsen satt fyr på Koranen under markeringen på Torvet i Sandefjord, som startet klokken 15.

Thokle sier at én motdemonstrant under koranbrenningen kom seg over gjerdet som var satt opp rundt Sian-medlemmene. Personen ble umiddelbart pågrepet av politiet.

Thokle sier at flere andre personer også er pågrepet, men at hun foreløpig ikke vet hvor mange.

– I tillegg er det flere motdemonstranter som er bortvist fra sentrum, sier hun.