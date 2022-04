Rakettild mellom Gaza og Israel

Israelske fly angrep Gazastripen tidlig torsdag, timer etter at det ble avfyrt en rakett mot Israel fra Gaza.

Angrepene rettet seg mot sentrale deler av Gazastripen, sier vitner og sikkerhetskilder til AFP.

Radiokanalen til det israelske forsvaret IDF tvitrer at IDF angrep et underjordisk anlegg for produksjon av raketter, en militærpost og en tunnel som svar på angrepet fra Gaza.

Like etter meldte Israel at det var avfyrt ytterligere fire raketter fra Gaza. Det israelske forsvaret opplyser at rakettene ble stanset av luftvernsystemer.

Ifølge lokalt politi falt deler av den første raketten som ble skutt fra Gaza, ned i en hage ved et hus i den sørlige israelske byen Sderot. Ingen personer skal være skadd, ifølge politiet.

Mandag sa det israelske forsvaret at de hadde skutt ned en rakett avfyrt mot Israel, noe som var den første av sitt slag i år.

Natt til tirsdag gikk Israel til angrep på Gazastripen fra luften. Ifølge vitner og Hamas angrep israelske kampfly den sørlige delen av Gazastripen, og Hamas hevder å ha skutt mot flere fly.