– Nå jobber vi med å kalle inn de som venter på private adresser, til å komme litt raskere enn det vi hadde avtalt med dem. Om vi får tak i alle nå de neste par ukene, så er vi à jour innen utgangen av april, sier Are Magnus Olsen, seksjonsleder i Politiets utlendingsenhet til NRK.

Det gjør at Politiets utlendingsenhet får tid til å prioritere etterregistrering av flyktninger som allerede har kommet, melder NRK .

