* Det er ingen tegn til at Ukraina gir opp Mariupol, men det er uvisst hvor lenge ukrainske soldater kan forsvare seg mot Russland i den beleirede havnebyen, ifølge Pentagon.

* Minst 1.000 sivile har søkt tilflukt ved det store stålverket Azovstal, hevder bymyndighetene i Mariupol. De fleste sivile er eldre og kvinner med barn, ifølge myndighetene i den beleirede byen. De sier russiske styrker har fortsatt angrepene mot stålverket, trass i at sivile søker tilflukt der, melder The Guardian.

* President Joe Biden har ingen planer om å besøke Kyiv og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, opplyser Det hvite hus. Zelenskyj har oppfordret Biden til å gjøre det, sist i et intervju med CNN, men det står ikke på agendaen, ifølge Bidens pressetalsperson.

* Tre personer ble drept og femten skadd i et angrep mot byen Kharkiv i Øst-Ukraina mandag, sier regionens guvernør Oleh Synegubov. Han forteller om bomber som falt like utenfor boliger, lekeplasser og nær nødhjelpssentre.

* Russiske styrker har tatt kontroll over den lille byen Kreminna i Luhansk-regionen, sier guvernør Serhij Hajdaj i Luhansk-regionen på Telegram ifølge The Guardian. Han forteller om gatekampene og hevder russiske styrker har drept sivile som forsøkte å flykte.

* Ukrainas president sier de russiske styrkene har startet «slaget om Donbas» etter at de har forberedt seg i lang tid. «En stor del av den russiske hæren er nå satt inn i denne offensiven», sa Volodymyr Zelenskyj på meldingstjenesten Telegram mandag kveld.

