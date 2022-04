Frederiksen seier planen er å gi hushaldet økonomisk støtte for å gjere overgangen lettare

– Når vi blir grønare, svekkjer vi òg Putin, seier ho i ein kommentar og viser til at omstillinga vil gjere Danmark mindre avhengig av gassimport frå Russland.

– No aukar vi ambisjonane med meir vind på land, fleire solceller, meir havvind og fleire energiøyar. Vi skal byggje ut så mykje fornybar energi som mogleg på den smartaste måten, seier Mette Frederiksen om regjeringsforslaget.

